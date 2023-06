O abono salarial do PIS/Pasep de 2023 (ano-base 2021) vai ser pago na quinta-feira (15) a quatro novos grupos. A Caixa Econômica Federal vai depositar o dinheiro para os nascidos em setembro e outubro. Já o Banco do Brasil paga os servidores públicos que têm o número 6 e 7 de final de inscrição no Pasep.

Confira a reportagem abaixo: