Nova 'Unidade Retaguarda' oferece 20 leitos para o SUS

Pacientes do Sistema Único da Saúde (SUS) vão contar com uma nova ‘Unidade Retaguarda’, com 20 leitos, todos equipados para receber as demandas de Três Lagoas e região. Os novos leitos serão oferecidos pelo Hospital Auxiliadora, que recebe pacientes locais e de diversos municípios vizinhos.

A “Unidade Retaguarda Irmã Antônia Caceraghi” que fica no piso dois do hospital, será inaugurada no dia 9 de agosto e já foi usada para atendimentos de Covid-19, inclusive como Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), como parte do plano municipal de ação de prevenção e combate ao coronavírus.

Com 460,00m², o espaço foi reformado e adequado para oferecer mais qualidade na instalação aos pacientes clínicos, considerados como média permanência, sendo de 10 dias de internação, tendo alta segura ou reabilitado para a Unidade de Longa Permanência (UCP), e atua dando suporte ao Pronto-Socorro, Unidade Cirúrgica e Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O setor será integrado por uma equipe multidisciplinar. Serão entre dois e três leitos em cada quarto, climatizados, com televisores e internet. A obra foi realizada com recursos próprios. Ao menos 610 internações foram registradas neste ano no hospital.