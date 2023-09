Novas imagens de câmeras de segurança comprovam que menina mentiu sobre sequestro, diz polícia

A Polícia Civil informou que teve acesso a novas imagens do circuito de câmeras de segurança de estabelecimentos comerciais, que comprovam que, a menina, de 10 anos, mentiu sobre o suposto sequestro, em frente a uma escola, no bairro Parque São Carlos, em Três Lagoas. O caso é investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher (DAM) e tem ganhado novos desfechos desde a semana passada.

Segundo a polícia, a criança será ouvida em depoimento especial para saber o real motivo de ela ter mentido sobre o susposto rapto. Imagens de segurança apontaram que a criança estava na calçada da escola no mesmo horário do suposto crime. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), no dia 28 de agosto, no período noturno.

Conforme o boletim de ocorrência, o fato foi na saída da Escola Municipal Parque São Carlos, em Três Lagoas, por volta de 11h, no mesmo dia. Uma suposta caminhonete preta estaria envolvida no crime, o que foi descartada pela polícia até o momento.

Para a equipe de reportagem do JPNews, a mãe da criança contestou a informação da polícia e alega que a filha não mentiu. As duas estiveram na DAM, na última sexta-feira (1º), para tentar reconhecer supostos suspeitos de envolvimento no crime por meio de fotos, que foram apresentadas pelo delegado Matheus Solano. Elas não reconheceram nenhum deles.