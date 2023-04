Novas medidas são anunciadas e três escolas passam a ter seguranças em Três Lagoas

Três escolas municipais passaram a ter seguranças na porta de entrada, a partir desta quinta-feira (13), em Três Lagoas. As unidades possuem alunos adolescentes e essa é uma das medidas de segurança anunciadas pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) juntamente aos órgãos de segurança pública em combate às supostas ameaças de ocorrências em escolas.

De acordo com a Educação, já foram disponibilizados seguranças nas escolas municipais Maria Eulália, Joaquim Marques e Parque São Carlos. Também foram destacados dois funcionários para monitorarem exclusivamente as câmeras instaladas nas unidades através da Central de Monitoramento Integrado da Secretaria Municipal de Administração (Semad). Além disso, será emitido boletim de orientações a toda comunidade escolar para minimização do pânico entre as famílias e os próprios servidores.



Outra ação a ser executada, conforme a pasta, será a formação das lideranças de todas as unidades de ensino (privada, estadual e municipal), nesta sexta-feira (14), promovida pela Delegacia Regional de Polícia Civil, Semec e Coordenadoria Regional de Educação (CRE 12), que visa dotar a todos de competência para agirem com assertividade numa situação de violência no âmbito escolar.



Em informe interno, a Educação orientou todos os diretores de escola a manterem os portões de acesso sempre trancados e com a presença de profissionais nos momentos de abertura, restringindo o acesso de terceiros ao interior das unidades de ensino, devendo ser direcionado à Secretaria Escolar para tratar quaisquer assuntos.



A secretaria alertou também para que as pessoas denunciem qualquer fato que possa colocar em risco a integridade dos estudantes e profissionais da educação, por meio de contato telefônico das autoridades de segurança disponibilizados aos gestores.



Quanto aos pais, a pasta pediu para que eles fiquem atentos a qualquer comportamento estranho de seus filhos, e procurem a equipe gestora da unidade de ensino para juntos realizarem os encaminhamentos cabíveis e, observar o material escolar de seus filhos em especial as mochilas, para que não levem objetos alheios às atividades escolares.