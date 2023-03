Nove Unidades de Saúde vão atender em sistema de plantão neste sábado

Mais uma edição do “Dia D” do Março Lilás, será promovido pela Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, neste sábado (25), em oito Unidades de Saúde da Família (USFs) do Município, que vão funcionar em esquema de plantão.

Este mês é dedicado à campanha de prevenção e combate ao câncer do colo do útero, o terceiro mais frequente entre a população feminina no país (atrás do câncer de mama e de colorretal) e a quarta causa de morte de mulheres. Diante deste cenário, o Ministério da Saúde lançou a campanha Março Lilás com o objetivo de conscientizar a população sobre o tema e ajudar no enfrentamento do câncer de colo do útero.

A CAMPANHA

Serão oferecidos exame de preventivo; consultas de enfermagem e médica; consulta odontológica; testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissível (IST); aplicação de vacinas e avaliação antropométrica, nas USFs Vila Piloto, Vila Haro, Santa Rita e Chácara Eldorado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O atendimento no dia 25 é voltado para todas as mulheres, basta a paciente procurar a USF de referência do seu bairro, ou a mais próxima que esteja participando, é necessário apresentar documento original com foto, comprovante de endereço e cartão SUS, para que a equipe possa atualizar seu cadastro.

SERVIÇO

Dia 25 (sábado)

USF Maristela – Das 08h às 16h

USF Santa Luzia (Eurides Chagas Cruz) – Das 08h às 17h

USF Vila Nova (Miguel Nunes) – Das 07h às 17h

USF São Carlos (Joel Neves) – Das 07h às 16h

USF Interlagos – Das 07h às 11h

USF Vila Alegre – Das 08h às 16h

USF Novo Oeste – Das 07h às 12h

USF Atenas – Das 08h às 16h

USF Paranapungá – Das 7h30 às 16h30

Dia 30 (quinta-feira)

USF Arapuá – Das 13h às 17h