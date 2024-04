Nove vereadores mudam de partido

O período de janela partidária, conforme determinação do Tribunal Superior Eleitoral, terminou nesta sexta-feira (5), para pré-candidatos que exercem cargos eletivos. E, neste sábado (6), termina o prazo de filiação partidária para pré-candidatos sem cargos eletivos. Em Três Lagoas, nove vereadores migraram de partido durante este período, para disputarem as eleições municipais de 2024.

A bancada do PSDB ganhou o reforço dos vereadores Antônio Empke Júnior, o Tonhão, que é líder do governo e se desfiliou do MDB, e de Marcus Bazé, que saiu do União Brasil. A sigla agora conta com seis vereadores, sendo o maior partido da Câmara.

Continue Lendo...

O MDB filiou Davis Martinelli, que saiu do União Brasil, e agora soma três vereadores na Casa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O PSB, que não tinha representatividade em Três Lagoas, agora, passa a contar com três vereadores: Issam Fares, que deixou o Podemos, Professor Negu Breno e Charlene Bortoleto, que deixaram o PDT. Com a mudança, MDB e PSB formam bancadas no Legislativo, com três vereadores, cada.

O PP, que também não tinha vereadores na Câmara, agora conta com Sargento Rodrigues, que deixou o União Brasil, e Britão do Povão, que fazia parte do Solidariedade.

O vereador Paulo Veron, que era do Solidariedade, se filiou ao PL e se colocou à disposição para ser o nome da chapa à Prefeitura de Três Lagoas.

Dos 29 partidos registrados no Brasil, apenas seis contam com cargos eletivos no Executivo e Legislativo municipais: PSDB, MDB, PSB, PP, Republicanos e PL.