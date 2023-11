Novembro começa com chuva e clima ameno em Três Lagoas

Novembro começa com tempo instável, e tem previsão de chuva a qualquer hora do dia, em Três Lagoas.

Nesta quarta-feira (1°), a previsão do tempo indica probabilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. Essas instabilidades ocorrem devido às perturbações em vários níveis da atmosfera, aliadas ao intenso fluxo de calor e umidade. Ainda, uma área de baixa pressão atmosférica no Paraguai favorece a formação de nuvens e chuvas em Mato Grosso do Sul.

Em Três Lagoas, a temperatura mínima registrada foi de 23°C, e a máxima não passa dos 30°C.

