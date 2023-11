Novembro se despede com chuva em Três Lagoas

O último dia de novembro, será de sol com aumento de nuvens e pancadas de chuvas no período da tarde e à noite, em Três Lagoas.

A quinta-feira (30), será de tempo instável e pancadas de chuvas devem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. As instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao intenso fluxo de calor e umidade vindo da Amazônia, aliado ao avanço de cavados.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica favorece a formação de nuvens e chuvas em Mato Grosso do Sul.

A temperatura mínima registrada foi de 22°C, e a máxima pode chegar aos 34°C, em Três Lagoas.