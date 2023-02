Novo Alvorada recebe Justiça Itinerante nesta quinta-feira em Três Lagoas

O bairro Novo Alvorada vai receber nesta quinta-feira (9) os atendimentos referentes à Justiça Itinerante. A unidade móvel ficará estacionada na escola Nelson Custódio de Oliveira, localizada à rua Sergio Roberto Ribeiro Silva – 1225. O atendimento será realizado das 7 às 11h da manhã.

A ação, desta vez, começou um pouco atrasada. A previsão era de que a população fosse atendida desde o mês de janeiro, porém, devido a um problema na unidade móvel, somente agora é que foi possível iniciar.

O ônibus da Justiça Itinerante é disponibilizado na comarca local para oferecer auxílio jurisdicional para a população que mora em bairros mais afastados do centro da cidade. Para o primeiro semestre deste ano estão programados 21 atendimentos.

A Justiça Itinerante oferece aos moradores orientações sobre causas cuja quantia não ultrapasse 40 salários mínimos, além de processos relacionados ao Direito de Família. Para agilizar o atendimento, os interessados devem levar tudo o que possa comprovar suas alegações, assim como nome e endereço das pessoas – físicas ou jurídicas – que estejam envolvidas nas questões.

Ainda na unidade será elaborada uma petição inicial e o cidadão já sai intimado com a data da audiência. O prazo, em média, é de 20 dias depois do primeiro atendimento. Em grande parte dos casos, já no dia agendado, as partes já saem do ônibus com a sentença nas mãos.