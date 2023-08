Novo CEI Santa Luzia vai oferecer 210 vagas para crianças

As crianças da região do bairro Santa Luzia ganharam um novo Centro de Educação Infantil (CEI), que leva o nome da saudosa professora Elizia Oliveira dos Santos. A obra iniciada em março do ano passado. E a entrega oficial do prédio ocorreu nesta semana, para os moradores da região. A filha da professora homenageada, Mabel Oliveira dos Santos, participou da solenidade de entrega do prédio e não conteve as lágrimas ao falar sobre a mãe. “Não tem como não se emocionar com este dia tão especial, que eterniza a história de amor pela educação. Educador não perde sua história, mas se perpetua”, disse.

O novo prédio permite aumento em 90% da capacidade de atendimento na região do bairro, passando de 110 vagas oferecidas anteriormente, para 210 vagas. O início das aulas está previsto para segunda-feira (21). Com área total de 5.500m², a obra teve o investimento de aproximadamente, R$ 5 milhões, custeada com recursos próprios da prefeitura.

Esta é a 6ª unidade de ensino entregue em Três Lagoas desde o início da atual gestão com a Escola Municipal “Elaine de Sá Costa”, CEI Novo Oeste II, Escola Municipal de Campo do Distrito de Arapuá, CEI “Edinéia Borges” e CEI “Jardim das Acácias”.

O CEI “Santa Luzia” possui: hall, secretaria, sala de professores/reuniões, direção, almoxarifado, sanitários acessíveis adultos (masculino e feminino), lactário, área de higienização pessoal, área de preparo de alimentos (mamadeiras e sopas) e lavagem de utensílios, salas de atividades, fraldários/depósitos, amamentação, solário, telefonia, elétrica, sanitários infantis, copa funcionários, lavanderia, rouparia, depósito de material de limpeza (D.M.L), refeitório, cozinha, dispensa, pátio de serviço, central de GLP, depósito de resíduos, pátio coberto e playground.