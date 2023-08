Novo Centro de Educação Infantil vai atender mais de 200 alunos

A cerimônia de inauguração do novo centro de educação infantil (CEI) – Santa Luzia, ocorreu nesta quarta-feira (16). O local leva o nome da saudosa professora Elizia Oliveira dos Santos, que além de prestar grande serviço para educação três-lagoense, era uma das líderes do bairro.

A professora Elizia foi uma representante notável no cenário educacional de Três Lagoas. Ingressou no serviço público em 1957 e atuou como educadora primária na escola “Alfredo de Castilho”, pelo período de quase 20 anos. Ela contribuiu para a formação educacional de diversas gerações de estudantes na rua Abraão Mattar esquina com a Angelina Tebet, próximo a Lagoa Maior.

O CEI "Santa Luzia" possui: hall, secretaria, sala de professores, direção, almoxarifado, sanitários acessíveis adultos (masculino e feminino), lactário, área de higienização pessoal, área de preparo de alimentos, salas de atividades, fraldários, sanitários infantis, pátio coberto e playground. Isso dará possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento das crianças.

As aulas terão início no dia 21 de agosto. Alguns professores aprovados no último concurso público foram convocados e farão parte da equipe na nova unidade.

Confira a reportagem completa: