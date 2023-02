Novo comandante da PM promete força-tarefa contra crimes em Três Lagoas

O tenente-coronel Mauro Cesar Sales Ormay assumiu o 2º Batalhão da Polícia Militar de Três Lagoas, durante solenidade de troca de comando, realizada na terça-feira (31). O novo comandante atuava no 5º Batalhão da PM de Coxim e, agora, assume o desafio de garantir a segurança pública na “capital da celulose”.

O evento contou com a presença de todo o comando-geral da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul. Ao ser questionado sobre o atual cenário da criminalidade, em Três Lagoas, o tenente-coronel Mauro Cesar destacou que, nas últimas semanas, se reuniu com os oficiais da região e prometeu uma força-tarefa contra a crimes de roubo, furto e tráfico de drogas.

