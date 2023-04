Novo conselho da Petrobras pode decidir futuro de fábrica em Três Lagoas

LUTO

A sessão da Câmara de Vereadores de Três Lagoas nesta semana foi aberta com um minuto de silêncio em memória de Kawanna Kriscia Carneiro de Barros Torres, filha da servidora da Câmara, Sueli Carneiro, que trabalha no Legislativo há mais de 30 anos. A jovem engenheira faleceu dia 17 de abril e fazia tratamento contra o câncer. Na ocasião, todos os vereadores e servidores expressaram condolências à família e amigos de Kawanna.

EXPECTATIVA

Integrantes do novo conselho de administração da Petrobras assumem o cargo dia 29 deste mês, inclusive, o novo presidente da estatal, Jean Paul Prates. A expectativa por parte dos três-alagoenses é grande com a posse, pois a partir desse dia, ficou definida uma reunião entre o presidente da Petrobras e a ministra do Planejamento, Simone Tebet. Segundo Tebet, Prates deve visitar as instalações da fábrica em Três Lagoas para então decidir o futuro deste empreendimento.

ARRECADAÇÃO

As receitas de tributos de Mato Grosso do Sul somaram R$ 5.058.135.844 no primeiro trimestre de 2023, representando um recorde na série histórica divulgada pelo Confaz (Conselho Nacional de Política Fazendária), iniciada em 1999. O valor é 12,34% superior ao arrecadado no mesmo período do ano passado, quando o total foi de R$ 4,5 bilhões.

DECISÃO

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul negou nesta semana, recurso e manteve a decisão de cassar o mandato do deputado estadual Rafael Tavares (PRTB-MS). Segundo o TRE, o partido não cumpriu a cota de gênero dos candidatos ao cargo de deputado estadual. A decisão, alterou a composição na Assembleia Legislativa. Paulo Duarte (PSB) assumiu a vaga de deputado estadual.

JULGAMENTO

O STF (Supremo Tribunal Federal) iniciou nesta segunda-feira (17) o julgamento de denúncia de cinco moradores de Mato Grosso do Sul por suspeita de envolvimento nos Atos de 8 de Janeiro, em que as sedes dos Três Poderes foram depredadas em Brasília (DF). No total, 100 pessoas são investigadas em dois inquéritos.