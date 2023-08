Novo emissor de nota fiscal para MEI entra em funcionamento a partir de setembro

A partir de 1º de setembro, os Microempreendedores Individuais (MEI) terão de emitir suas notas fiscais dentro do padrão nacional, por meio da NFS-e. A obrigatoriedade da emissão da nota havia sido definida para iniciar em abril deste ano, mas foi prorrogada para setembro.

A analista técnica do Sebrae - MS, Roberta Serafim, explica que o MEI é obrigado a emitir nota fiscal sempre que realizar uma venda ou realizar um serviço para outras empresas, independente do porte, ou quando os clientes pessoa física solicitar, e ainda quando realizar vendas por meio do comércio eletrônico.

"Este novo emissor permite aos empresários mais facilidade em controlar suas notas emitidas, visualizar o total de seu faturamento, conferindo o que está realizando e, assim, diminuindo as chances de golpes".

Continue Lendo...

Em Mato Grosso do Sul são mais de 172 mil MEIs, segundo dados da Receita Federal apurados pelo Sebrae - MS, que deverão obter este novo acesso que dispensa a necessidade de certificado digital e inscrição municipal. "Este sistema simplifica o processo para o empresário e pode ser realizado por meio do portal do Sistema Nacional de Emissor ou pelo aplicativo NFs-e Cidadão", explica Roberta.

Em caso de dúvidas, o posto de atendimento do Sebrae, de Três Lagoas, fica localizado na rua Zuleide Pérez Tabox, número 826, bairro Centro. O telefone é (67) 3929-2700.