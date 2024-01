Novo levantamento de índice de dengue alerta para risco de epidemia em Três Lagoas

A Prefeitura de Três Lagoas, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), tornou público o relatório com os resultados do Levantamento de Índices Rápido do Aedes aegypti (LIRAa) referente ao mês de janeiro de 2024.

O documento destaca a preocupação diante do alerta emitido pelo Ministério da Saúde sobre o possível reaparecimento dos Sorotipos Den 3 e Den 4 em diversos estados brasileiros, incluindo o vizinho São Paulo, o que pode desencadear uma nova epidemia com consequências graves.

O coordenador de Endemias da SMS, Alcides Ferreira, enfatiza a importância de alertar a população sobre o aumento das chuvas, o que, por consequência, eleva o risco de epidemia tanto de dengue quanto de Chikungunya.

Segundo o levantamento divulgado, o Índice de Infestação Predial (IIP) deste mês é de 2,2. Isso significa que, dos 2.892 imóveis visitados pelos Agentes de Endemias, foram encontrados 73 depósitos positivos em 67 residências, que apresentavam focos do vetor.

Ações SMS 2024

A SMS já deu início e está intensificando as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, em Três Lagoas.

Durante este mês, foram realizadas diversas atividades, incluindo a divulgação do LIRAa, visitas domiciliares aos imóveis, inspeções quinzenais em pontos estratégicos, bloqueio de casos com bomba costal motorizada, borrifação com termonebulizador nos bueiros, visitas a imóveis fechados para aluguel e venda em parceria com imobiliárias, recolhimento de pneus em vias públicas e continuação do mutirão de caçambas.

A prefeitura reforça a importância da colaboração da população para eliminar possíveis criadouros do mosquito, adotando medidas simples, como não acumular água em recipientes descobertos e realizar a correta destinação de resíduos, o envolvimento de todos é fundamental para vencermos a luta contra o mosquito.

Veja na íntegra o LIRAa janeiro 2024

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas