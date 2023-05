Novo levantamento de índice de dengue gera alerta em Três Lagoas

Em Três Lagoas, mesmo com o tempo seco e temperaturas mais baixas ainda é elevado o número de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças.

O novo Levantamento de Índice Rápido de Infestação pelo Aedes, o Lira, referente ao mês de maio que foi divulgado nesta semana até mostra uma redução de casos positivos da doença, mas aponta que Três Lagoas ainda vive em estado de alerta para a doença.

Ainda de acordo com o levantamento, toda a cidade sofre com os focos do mosquito, mas cinco bairros apresentam maior índice de infestação. São eles:

Santo André

Santos Dumont

Vila Zuque

Jardim Imperial

Santa Luzia

Vale lembrar que 84% dos focos encontrados estão em casas habitadas por famílias e apenas 7% em terrenos baldios.

Confira a reportagem completa: