Novo medicamento para tratamento do HIV está disponível em Três Lagoas

Desde fevereiro, a Prefeitura de Três Lagoas vem disponibilizando um novo medicamento através do Programa Municipal de IST/Aids/HIV – Infecções Sexualmente Transmissíveis, Aids e hepatites virais, da secretaria municipal de saúde (sms). este medicamento para o tratamento de pacientes com aids ou HIV, combina em um único comprimido dois antirretrovirais: dolutegravir e lamivudina.

Anteriormente, o tratamento do HIV exigia a combinação de vários medicamentos de diferentes classes para suprimir eficazmente o vírus e retardar a progressão da doença. Com o novo remédio, os usuários ganham a possibilidade de utilizar um tratamento com uma única dose diária, simplificando assim a terapia.

Outro fator relevante é a eficácia do Dovato, 91% dos pacientes alcançaram níveis indetectáveis após 48 semanas.

Quem pode usar

Para utilizar o novo método é necessário que o paciente atenda alguns critérios: Os pacientes aptos à mudança de terapia deverão ter idade igual ou superior a 50 anos, uma adesão regular ao tratamento convencional, carga viral menor que 50 cópias e ter iniciado a terapia dupla até o dia 30/11/2023.

De acordo com o Ministério da Saúde (MS), entre 2017 e 2021, a doença provocou a morte de mais de 59 mil pessoas no Brasil. Estes dados ressaltam a importância de realizar e manter a constância no tratamento disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Somente em 2023, em Três Lagoas, foram registrados oito óbitos diretamente relacionados ao HIV. Cinco pacientes já utilizam a nova medicação. O programa do município atende, aproximadamente, 700 pessoas em tratamento da doença, de Três Lagoas e também moradores das cidades de Água Clara, Selvíria e Brasilândia.

O programa informa, fora a nova medicação, ainda são utilizados outros tratamentos, com outras medicações e princípios ativos oferecidos pelo município para população.

A equipe de serviço está localizada na rua Maria Queiroz Moreira (antiga 13 de junho), número 233, no bairro Nossa Senhora Aparecida, ou pelo telefone 67 99258-5635.

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas