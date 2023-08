Novo prédio do CEI Santa Luzia é inaugurado e aumentará em 90% o número de vagas

A manhã desta quarta-feira (16 de agosto), foi repleta de emoção na cerimônia de inauguração da nova unidade do Centro de Educação Infantil (CEI) – Santa Luzia, que leva o nome da saudosa professora Elizia Oliveira dos Santos, que além de prestar grande serviço para educação três-lagoense e era uma das líderes do bairro.

Filhos, netos e bisnetos da homenageada participaram do evento, também estiveram presentes o prefeito Angelo Guerreiro, a secretária municipal de Educação e Cultura, Angela Brito; vereadores da Câmara Municipal; secretários da Administração Municipal, diretores e servidores da Rede Municipal de Ensino (REME), entre outras autoridades.

Mabel Oliveira dos Santos, filha de Elizia, não conteve as lágrimas ao falar sobre a mãe e a homenagem prestada pela Prefeitura de Três Lagoas. “Não tem como não se emocionar com este dia tão especial, que eterniza a história da minha mãe, uma história de amor pela educação. Educador não perde sua história, e sim a perpetua”, disse Mabel que entregou uma foto de Elizia para ser colocada no prédio.

Angela lembrou do dia em que conversou com o prefeito durante sua primeira visita no antigo prédio, e detectou a necessidade de interdição e novas instalações. “Obrigada prefeito, por ser um gestor de sensibilidade, que ao saber da situação, não poupou esforços para construirmos uma nova unidade”, discursou emocionada.

A secretária ressaltou que mesmo com a construção da nova CEI, ainda existe o déficit de vagas na REME. “Somente no ano passado nasceram 1.932 crianças em TL, neste ano já passamos de 850, fazemos de tudo para atender a todos, mas nem sempre será possível”, esclareceu.

NOVA UNIDADE

Com área total de 5.500m² a obra tem o investimento de, aproximadamente, R$ 5 milhões, custeada totalmente com recursos próprios da Prefeitura.

O novo prédio permite um aumento em 90% da capacidade, passando de 110 vagas oferecidas anteriormente, para 210 vagas. O início das aulas está previsto para a próxima semana.

Essa é a quarta unidade educacional entregue pela Administração Municipal e durante seu discurso o prefeito Angelo Guerreiro anunciou que até o final do seu mandato realizará novas entregas.

“Poderíamos sim ter feito uma reforma, mas o local não possuía estacionamento para os funcionários e conforto adequado para servidores e crianças, entre outros problemas. Por isso, decidimos construir a nova unidade, usando recursos unicamente próprios, fui atrás do espaço adequado, entramos em contato com o proprietário e hoje estamos aqui. Porém, não vamos parar por aqui ainda tem mais entregas.”

O presidente da Câmara Municipal Cassiano Maia, enalteceu o trabalho exemplar da SEMEC. “Fico feliz em participar dessa inauguração desse centro infantil de qualidade e alta performance, que duplicou o número de vagas. Estamos todos de mãos dadas, junto com o prefeito, com o mesmo objetivo de colocar a educação no primeiro plano de gestão do nosso Município “, ressaltou.