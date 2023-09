Novo presidente do partido Democracia Cristã fala sobre renovação política em Três Lagoas

O médico Ruy Costa Neto, nomeado presidente do partido Democracia Cristã (DC27), participou do programa RCN Notícias, desta sexta-feira (8). Ele abordou sobre a renovação política com o novo partido, em Três Lagoas. “Eu acho que o grupo político de Três Lagoas está com as mesmas pessoas há muito tempo, ou é o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) ou o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) e nós viemos para ser oposição. Nós queremos renovação, no nosso grupo nós teremos a intenção de lançar 16 pré-candidatos como vereadores, são pessoas que não tem vínculo político, entre eles temos dentistas, médicos, professores e comerciantes”, afirma.

Confira a entrevista abaixo: