Novo shopping popular será construído ao lado da feira central

O prefeito Ângelo guerreiro já assinou contrato com empresa que vai construir o novo shopping popular de Três Lagoas. A empresa Pro-19 Construções foi a vencedora da licitação para a construção da obra orçada em R$ 5,5 milhões.

O prédio será construído no bairro nossa Senhora Aparecida ao lado da Feira Central, área que já ganhou várias benfeitorias e vai receber novos empreendimentos.

Desde a mudança do camelódromo para o prédio do antigo Mercado Municipal em frente a Lagoa Maior, os comerciantes reivindicam um novo espaço. Eles alegam que o movimento diminui desde que se mudaram para esse espaço. Segundo Guerreiro, as obras serão iniciadas nos próximos dias.