Número de alistamento está abaixo do previsto em Três Lagoas

O prazo para se alistar no serviço militar termina em 30 de junho e pode ser feito pela internet ou na Junta do Serviço Militar de Três Lagoas. A convocação é para brasileiros, do sexo masculino, e que completem 18 anos de idade em 2023.

Quem não se alista pode sofrer algumas consequências e pagar multa. Em Três Lagoas, o número de alistamento está abaixo do previsto. Até o momento, pouco mais de 800 pessoas realizaram o procedimento e a expectativa é que mais de 1.300 alistamentos sejam realizados até o prazo.

Confira a reportagem abaixo: