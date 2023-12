Número de MEIs cresce em Três Lagoas

O número de pequenos negócios tem crescido em Três Lagoas. As micro e pequenas empresas atuam como fortes geradoras de empregos e impulsionam a economia local.

Segundo uma pesquisa do Sebrae, no período de janeiro a novembro de 2023, mais de 2 mil novos pequenos negócios foram inaugurados no munícipio.

Dentre esses empreendimentos, as atividades que se destacam incluem comércio varejista e salões de beleza, seguidos por serviços de manicure e pedicure, promoção de vendas, obras de alvenaria e atividades de ensino.

Atualmente, em Três Lagoas existe mais de 15 mil pequenos negócios ativos, distribuídos em três categorias: microempreendedor individual, microempresa e empresa de pequeno porte. Desse total, foram abertos 10.503 negócios de microempreendedores individuais, 4.432 microempresas e 1.808 empresas de pequeno porte, além de outros portes que somam 1.867.

Setores diversos foram impulsionados por esse crescimento, com destaque para o setor de serviços, que representa 53% do total, abrangendo atividades como cabeleireiros e tratamentos de beleza. O comércio, com 26%, engloba vestuários, restaurantes e alimentação. A indústria, com 18%, e o setor agropecuário, que teve um aumento de 1% para 3%.

