Número de pessoas endividadas continua alto em Três Lagoas

Mais de 500 pessoas tiverem seus nomes incluídos no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) em Três Lagoas. A dívida no comércio varejista chega a R$250 mil. O número, entretanto, ainda é menor do que o que foi registrado na virada do ano quando 700 pessoas estavam com o nome no vermelho.

Segundo Damaris Bento, Doutora em Economia Aplicada, a população deveria passar pelo processo de educação financeira desde a escola até a vida adulta. Ela diz ainda que é preciso ter organização para poder quitar as principais contas do começo do ano, como IPVA, IPTU e material escolar das crianças.

Confira a reportagem completa: