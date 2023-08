Número de vagas de emprego cresce em Três Lagoas

O número de vagas de emprego tem aumentado, em Três Lagoas, segundo a Casa do Trabalhador. Com a chegada de novas fábricas ao munícipio, a expectativa é que essas oportunidades cresçam.

De acordo com o diretor da Casa do Trabalhador, Jean Carlos, a unidade tem disponibilizado mais de 100 vagas para diversas áreas, nos últimos meses. Porém, determinadas vagas não são preenchidas por falta de mão de obra qualificada, como nas áreas de mecânico de motor a diesel e construção civil, entre outras.

“A gente percebeu, também, uma grande procura das empresas, que não sabiam da Casa do Trabalhador, que é uma parceria do estado e município, onde são divulgadas as vagas. A expectativa é de trabalharmos com 250 vagas diárias para diversos setores. Três Lagoas é a terra das oportunidades”, ressaltou o diretor.

A Casa do Trabalhador está ofertando cursos, em parceria com algumas empresas, para quem está em busca de qualificação profissional. Confira abaixa os cursos:

- Noções de empregabilidade

- Comunicação verbal e não verbal

- Postura profissional nas redes sociais

- Comunicação não violenta

- Currículo notável

Local da aula: Casa do Trabalhador

Endereço: rua Dr. Munir Thomé, 85, no Centro

