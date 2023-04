Número de ocorrências reduz no terminal rodoviário de Três Lagoas

Depois de muitas ocorrências registradas na praça do terminal rodoviário de Três Lagoas, de muitas reclamações por parte de comerciantes da região e por quem frequenta o local, agora a situação é mais tranquila, segundo a administradora do terminal, Eni da Costa.

O número de moradores em situação de rua no terminal, segundo ela, também reduziu.

A expectativa agora fica por conta da reforma do terminal rodoviário, que no final do ano passado teve parte do local interditado pela Defesa Civil, depois de apresentar rachadura na parede dos boxes existentes no local.

O terminal rodoviário de Três Lagoas foi inaugurado em 1978, na gestão do então prefeito Ramez Tebet. Durante esse período, passou por duas reformas, uma em 1989, outra em 2005. Em abril de 2021, parte do teto não resistiu e cedeu. Na época, a prefeitura fez o reparo dessa parte do teto.

Confira a reportagem abaixo: