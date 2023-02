Com esse clima de folia é importante que a população evite o consumo excessivo de álcool que, além de afetar diversas funções do organismo, causam ainda uma sensação bem desagradável no dia seguinte: a ressaca.

O álcool afeta a absorção de nutrientes, contribui para o aumento de peso, aumenta a circunferência abdominal, altera a flora intestinal, interfere na imunidade, aumenta o risco de cirrose e prejudica a pressão.

