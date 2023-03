Terça-feira começa com tempo aberto, mas tem previsão de tempestade para Três Lagoas

A terça-feira (7), será de sol com aumento de nebulosidade no período da manhã e pancadas de chuvas à tarde e à noite, em Três Lagoas.

De acordo com o boletim meteorológico emitido pelo Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há possibilidade de chuva forte na costa Leste de Mato Grosso do Sul.

Ainda de acordo com Cemtec, durante a semana o tempo segue instável, com possibilidade de chuva moderada em todo Estado.

Três Lagoas registrou a temperatura mínima de 21°C, e a máxima pode chegar aos 35°C.