O processo seletivo para professor substituto na UFMS está recebendo inscrições de 14 a 16 de agosto

Especialistas, mestres e doutores podem participar do processo seletivo para professor substituto para o segundo semestre letivo de 2023 da UFMS. Há oportunidades para atuação na Cidade Universitária e nos Câmpus de Aquidauana, Nova Andradina, Paranaíba e Três Lagoas.

Segundo a diretora de Desenvolvimento Pessoal e Profissional da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, Luciana Martha Carvalho de Jesus, além da aquisição de experiência como docente, os selecionados irão enriquecer seus currículos, uma vez que irão atuar em uma instituição renomada.

Raquel Amaral atuou como professora substituta no Instituto Integrado de Saúde por dois anos. Ministrou aulas nas disciplinas de Saúde da mulher, Saúde coletiva, Fundamentos de Enfermagem, Clínica básica, Saúde mental, Suporte básico de vida do curso de Farmácia e primeira prática hospitalar do curso de Fisioterapia, sendo algumas aulas teóricas, laboratórios práticos e práticas hospitalares.

“Essa experiência foi muito benéfica devido ao tempo da minha vida também, que culminou na migração de área profissional da gestão para a docência e me trouxe uma experiência com trocas positivas com os professores da Universidade, os quais foram muito parceiros e sempre prontos para a melhor parceria possível. O grau de respeito e ética foram cruciais para que nesses dois anos eu pudesse exercer o melhor, frente aos estudantes e corporativismo da Universidade”, disse.

As inscrições serão gratuitas e poderão ser feitas entre 14 e 16 de agosto no concursos.ufms.br. A remuneração irá variar de acordo com a carga horária da vaga e titulação do selecionado, podendo ser de cerca de R$3.000 a cerca de R$7.000.

A seleção será composta por provas escrita, didática e de títulos. Cada unidade com oferta de vaga irá publicar seu edital no Boletim Oficial e no concursos.ufms.br com especificações como informações sobre o programa e bibliografia, entre outras.

A previsão de realização da prova objetiva é 28 de agosto, já a prova didática deve ser realizada em 4 de setembro. O resultado final está previsto para 11 de setembro.

Mais informações podem ser obtidas no edital completo, publicado no portal Concursos UFMS.