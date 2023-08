O Terminal rodoviário e os Postes de Iluminação

Construída em 1978 pelo então prefeito Ramez Tebet, a rodoviária de Três Lagoas é um projeto do arquiteto de José Carlos Lima Bueno, assim como foram o Ginásio de Esportes e a remodelação da antiga Praça da Bandeira. Essas três obras representaram um novo conceito de execução de obras públicas na cidade.

A rodoviária quando foi inaugurada com a presença do ex-governador Garcia Neto, o último governador do Mato Grosso indiviso, era embelezada por um espelho d’agua na sua entrada e a todos encantava. Já se transcorreram 45 anos e algumas alterações foram introduzidas, apesar de mau gosto, como a ampliação do número de bilheterias para atender mais empresas de ônibus que começaram a prestar seus serviços em Três Lagoas. É certo que construíram essas bilheterias sem nenhuma orientação de arquitetos, os quais poderiam com conhecimento que lhes é característico, conceber a ampliação da rodoviária preservando as belezas da edificação. O fato é que esse prédio ressente os efeitos do tempo.

O teto, há tempos passados desabou parcialmente, e as lojas que ali estavam instaladas acabaram por ser demolidas. E hoje, quem embarca e desembarca toma um susto por conta do péssimo aspecto que o lugar que deveria ser um dos cartões de visita da cidade apresenta. Enfim, é estranho que esse estado precário do prédio da rodoviária se prolongue sem que uma ação emergencial seja adotada pela administração pública. Não se tem notícia se esta em fase de elaboração de um projeto de repaginação arquitetônica da rodoviária ou se há estudos para relocar a rodoviária para outro local e se haverá um aproveitamento da sua cobertura para ali se instalar um novo equipamento comunitário com nova finalidade.

O fato é que a os usuários desse terminal rodoviário não deveriam ficar constrangidos com o péssimo estado que hoje apresenta. Como Três Lagoas cresce a passos largos e recebe gente de todos os quadrantes do país através do transporte de ônibus de serviço interestadual e estadual, certamente, a solução mais adequada seria a construção de um novo terminal rodoviário mais moderno e com instalações bem melhores que a oferece aos seus usuários. Enfim, Três Lagoas é uma cidade que por conta das características de seu crescimento, baseada na industrialização vem apresentando problemas decorrentes do seu crescimento, os quais passam a exigir da administração municipal agilidade na resolução dessas questões.

Assim, está ocorrendo com a iluminação pública desde quando a municipalidade teve que assumir sua manutenção e encargo para trocar luminárias queimadas. Os munícipes reclamam por agilidade na substituição dessas luminárias, pois ninguém quer viver às escuras. Mas, por outro lado, louvam a substituição das antigas lâmpadas pela de led que são de mais luminosidade.

Entretanto, há informação de que essas substituições estão demorando, porque as lâmpadas de led têm garantia de um ano. E, como o prestador não tem estoque suficiente, este fica aguardando a reposição das queimadas pelo fabricante ou por aquele que as vende. Enquanto, se aguarda um tempo para serem trocadas, em garantia, a cidade vai ficando às escuras. Essa questão deve ser corrigida, porque o prestador para esse serviço deve ter prazo para proceder essa substituição, porque a cidade não pode ficar às escuras por conta de suas conveniências.