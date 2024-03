Obra na região da NOB é finalizada e ruas ficam 100% pavimentadas

Nesta quarta-feira (28), a Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), da Prefeitura de Três Lagoas, por meio da Diretoria de Serviços Públicos (DSP), concluiu a obra de pavimentação da NOB, permitindo que o bairro tenha 100% de asfalto nas ruas.

Importante ressaltar que todo o processo, desde o asfaltamento de 1.300 metros lineares, até a pintura das guias e sarjetas, foi realizado com verba e equipe própria do município, por meio do Departamento de Serviços Públicos (DSP), trazendo uma significativa melhoria na infraestrutura viária da região.

O chefe do executivo municipal, Angelo Guerreiro, esteve visitando a obra nesta semana e destacou que a intervenção traz mais dignidade e conforto para os moradores. “Não só para eles, mas para todos que transitam pela região da NOB, pois podem utilizar as vias mais seguras e adequadas para o tráfego.”

* Com informações da Prefeitura de Três Lagoas