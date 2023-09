Obras ampliam percentual de ruas com asfalto e drenagem

A gestão atual de Três Lagoas, enfrentou o desafio de aumentar a quantidade de ruas com drenagem e asfalto na cidade, quando assumiu o cargo em 2017. A Secretaria de Infraestrutura prevê que até dezembro de 2024, ao final do mandato do prefeito, mais de 70% das ruas da cidade estarão pavimentadas.

Além das obras em andamento, a prefeitura realizou licitações nos últimos meses para projetos de drenagem e asfalto, o que possibilitará expandir a infraestrutura das vias. Um exemplo é a obra em andamento na avenida Jary Mercante, no bairro Jardim Alvorada.

Segundo o secretário Osmar Dias, quando o prefeito Angelo Guerreiro assumiu o cargo, apenas cerca de 40% das ruas eram asfaltadas, e a meta é entregar a cidade com, pelo menos, 70% das vias pavimentadas. Um dos principais feitos e desafios da administração atual foi a realização de obras de macrodrenagem e drenagem, que viabilizaram a pavimentação das ruas.

