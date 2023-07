Obras ampliam percentual de ruas com infraestrutura na cidade

Um dos desafios do atual prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro (PSDB), ao assumir a gestão em 2017, foi o de aumentar o número de ruas com drenagem e asfalto. Em dezembro do ano que vem, concluirá o seu segundo mandato, quando deve entregar sua gestão com a cidade com mais de 70% das ruas pavimentadas, segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias.

Além das obras em andamento, o prefeito autorizou nos últimos dias, várias licitações para drenagem e asfalto, o que possibilitará a expansão de ruas com infraestrutura. Segundo o secretário, até outubro, pelos menos, oito licitações devem ser finalizadas e as obras autorizadas. Entre elas, a pavimentação e drenagem de ruas nos bairros Vila Haro, Parque São Carlos, Oiti, Vila Nova, Alvorada, Vila Alegre e distrito de Arapuá.

De acordo com Osmar Dias, quando Guerreiro assumiu a gestão, havia pouco mais de 40% de ruas asfaltas, e a meta é entregar a cidade com, pelos menos, 70% das vias pavimentadas. Um dos grandes desafios e méritos da atual gestão, foi a construção de obras de macrodrenagem e drenagem, que possibilitará a pavimentação de ruas. “A drenagem é a parte mais pesada, pois envolve muito estudo e recursos também”, frisou.

Em breve, duas grandes obras de macrodrenagem serão concluídas, as que estão em construção no Jardim Alvorada, na avenida Jary Mercante e na região do Jardim das Violetas. Essas obras vão possibilitar o fim dos grandes alagamentos nessas regiões da cidade, bem como a pavimentação de ruas em bairros onde os moradores aguardam há anos pelo asfalto.