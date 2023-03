Obras de macrodrenagem são iniciadas na avenida Jary Mercante

A primeira etapa de construção das obras de macrodrenagem da avenida Jary Mercante, em Três Lagoas, que é alvo de constantes reclamações diante do acúmulo de água no período das chuvas, foram iniciadas.

Quem passa pela avenida, no bairro Alvorada, já percebe uma grande movimentação de máquinas e homens trabalhando. No local, também já estão as tubulações por onde as águas das chuvas vão escoar, evitando assim os alagamentos da via.

As obras na avenida Jary Mercante foram orçadas em R$ 30 milhões e serão executados em etapas, em parceria entre o Município e o Governo do Estado.