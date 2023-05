Obras de pavimentação da MS- 320 avançam

Os 31,7 quilômetros da MS-320, no trecho de Três Lagoas até a MS-377, no trevo Vera Cruz, vão começar a receber a capa asfáltica a partir do próximo mês. Essa é a previsão da Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos), do governo do Estado. Segundo a Agesul, algumas frentes já trabalham na execução das camadas de sub base e base, processo que antecede a aplicação da capa asfáltica.

O governo do Estado investe mais de R$ 99 milhões na pavimentação deste trecho da rodovia, que vai integrar toda uma região produtora de florestas plantadas, fortalecendo a cadeia da celulose e o sistema logístico. A obra ainda concretiza sonhos de produtores rurais que vivem e trabalham na região, já que, depois de pavimentado, o caminho servirá de nova rota de conexão do Bolsão.

A obra tem previsão para conclusão no primeiro semestre de 2024, se as condições climáticas permanecerem favoráveis, e os demais lotes que irão interligar o trecho até a rodovia MS-377, estão em fase de revisão de projeto e devem ser colocados no cronograma para licitação se tudo correr bem ainda no próximo ano.

Segundo Agesul, estava prevista para este mês o início da aplicação da capa asfáltica, mas como todas as obras de pavimentação no Estado, o cronograma foi bastante prejudicado no início do ano com o alto volume de chuvas, que foram intensos na região da rodovia MS-320. Segundo a Agência, a empresa teve este último mês pra recuperar os trechos comprometidos pelas chuvas e buscar o avanço nas camadas de pavimentação.

RODOVIA

Em Três Lagoas, a MS-320 inicia no entroncamento com a MS-158 e segue até o trevo Vera Cruz, na MS-377. Neste ponto, quem viaja pela estrada pode seguir reto por 155 quilômetros até Paraíso das Águas, virar à esquerda e continuar por mais 85 quilômetros até chegar em Água Clara ou dobrar à direita e seguir mais 51 quilômetros até Inocência.