Obras de revitalização são realizadas nas avenidas Antônio Trajano e Rosário Congro

As avenidas Rosário Congro e Antônio Trajano dos Santos começam a ganhar cara nova com a revitalização que foi iniciada nesta semana por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra).

A obra iniciada no canteiro central da avenida Antônio Trajano dos Santos, cruzamento com a rua Zuleide Perez Tabox ,e vai até a avenida Rosário Congro, consiste na reforma do calçamento de pedra portuguesas, plantio de árvores nativas, instalações de novos bancos, rampa de acessibilidade e outras novidades. O mesmo será feito na avenida Rosário Congro entre as ruas João Silva e Duque de Caxias.

Osmar Dias, secretário da pasta, pontua que as avenidas receberam também iluminação em led.