Obras do Centro de Convenções são retomadas

O bairro Jardim Morumbi, em Três Lagoas, vai ganhar dois empreendimentos importantes. Uma obra já está em fase de conclusão, que é o Centro de Convenções, e a outra que já foi licitada, que é o projeto Tecnológico Cubo Mágico, um prédio que contará com três andares com biblioteca, laboratórios de robótica e informática

A primeira obra, iniciada em 2015, sofreu diversas paralisações e foi retomada em 2021. Segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, uma parte da obra do Centro de Convenções já foi concluída, enquanto a outra, restando 5% para ser concluída, depende da questão de reajuste no valor da obra com a empresa, por se tratar de repasse federal.

O Centro de Convenções tem o objetivo de atender todas as secretarias da administração municipal, com salas exclusivas, auditórios, setores para capacitação, cursos e eventos.

A segunda obra trata-se do Cubo Mágico. Três Lagoas é a primeira cidade de Mato Grosso do Sul a receber o centro pioneiro de tecnologia e iniciação científica. No local, serão oferecidas aulas de robótica, mecatrônica e informática. O projeto orçado em R$ 1 milhão, terá estrutura para atender mais de 500 alunos.