Obras do complexo esportivo do Novo Oeste serão retomadas

As obras do complexo esportivo do bairro Novo Oeste deverão ser retomadas em breve. Orçada em R$1,7 milhões, o local deve atender os moradores que moram nas imediações do conjunto habitacional Orestinho em Três Lagoas.

O complexo era para ter sido entregue em outubro do ano passado, porém, a empresa que havia sido contratada, não conseguiu entregar dentro do prazo. Uma nova licitação foi aberta e, conforme o edital publicado esta semana, outra empreiteira vai ser responsável por terminar a obra.

Segundo o Secretário da Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer, Antônio Rialino, parte do orçamento, R$1 milhão, será custeado pelo Governo Federal. O restante será investido pela prefeitura.