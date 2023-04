Obras do contorno rodoviário são retomadas

Passado o período chuvoso, as obras do contorno rodoviário de Três Lagoas foram retomadas. A previsão, segundo o engenheiro do Dnit em Três Lagoas, Milton Rocha Marinho, é que as obras sejam concluídas dentro de dois anos.

As obras preveem investimentos de R$ 157,3 milhões e serão executadas em 26,46 quilômetros de rodovias, que vão permitir a diminuição do fluxo viário de cargas e passageiros, bem como ampliar a competitividade para os produtores de grãos da região.

Os serviços incluem a implementação de pista dupla, sinalização vertical e horizontal, serviços de drenagem e pavimentação e construção de oito viadutos.

O projeto foi desenhado para melhorar a infraestrutura rodoviária local, interligando as BR-158 e BR-262, desviando o tráfego de veículos pesados da avenida Ranulpho Marques Leal.