Obras do contorno rodoviário serão retomadas em Três Lagoas

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) emitiu uma notificação à empreiteira responsável pelas obras do contorno rodoviário, instruindo-a a retomar os trabalhos. Essa obra, inclusive, está incluída no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal.

As obras foram discutidas desde 2009 e finalmente iniciaram no ano passado. No entanto, problemas burocráticos, como documentação, licenças ambientais e desapropriações, causaram atrasos. A empreiteira paralisou o trabalho, levando o Dnit a notificá-la para recomeçar, com possíveis multas. O engenheiro do Dnit, Milton Rocha Marinho, afirmou que as obras serão retomadas.

Confira a reportagem abaixo: