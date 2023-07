Obras em avenida Custódio Andries avançam e ruas próximas ao cemitério serão alteradas

A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (Seintra), por meio do Departamento de Trânsito (Deptran), informa que algumas ruas de acesso ao Bairro Novo Oeste e no entorno do Cemitério Municipal terão mudanças de sentido e interdições devido ao avanço das obras de pavimentação e urbanização da Avenida Custódio Andries.

Conforme o Deptran, nos próximos dias as ruas Abílio S. Campos (que passa em frente ao Cemitério e Velório Municipal), Angelina Tebet (que dá acesso ao bairro Novo Oeste e ao Sesi Escola) e a rua Sobral (que dá acesso a rua Maria Guilhermina Esteves e ao bairro Vila Haro e Vila Verde) terão seus fluxos alterados.

Nos primeiros dias das mudanças, programada inicialmente para começar em breve (o dia exato será divulgado amplamente), os Agentes de Trânsito estarão no local para orientar os motoristas e evitar qualquer acidente. Além disso, placas de sinalização serão instaladas para deixar claro os sentidos das ruas e quais locais estão interditados.

Importante destacar que será proibido, no período das interdições e alterações de fluxo, o estacionamento de carros no trecho indicado no mapa acima das ruas Angelina Tebet e Rua Sobral.

Além disso, a obra causará uma alteração no cruzamento da Avenida Custódio Andries com a Rua Maria Guilhermina Esteves e a Rua Sobral, podendo haver a necessidade de desvios, mas todos estarão devidamente sinalizados para a segurança de pedestres e motorista.

Importante que a população redobre a atenção nesses locais e respeite as sinalizações de trânsito. Além disso, a Administração Municipal pede que todos respeitem os limites do canteiro de obras, pois maquinários pesados, escavações e equipamento representam risco à segurança de pessoal não autorizado.