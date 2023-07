Obras na avenida Custódio Andries  serão concluídas em novembro

A avenida Custódio Andries é uma importante via de ligação do centro para alguns bairros da cidade. Durante anos, essa via foi área de servidão da estrada de ferro, mas com a retirada da ferrovia do perímetro urbano, a área deu lugar a uma ampla avenida, que até o ano passado era de terra, mas agora o asfalto deu lugar a poeira.

Segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, nos próximos meses, a obra será concluída. A empreiteira finaliza a pavimentação da avenida e a instalação dos postes de iluminação pública.

Paralelo, executa a construção de calçadas e vai iniciar a implantação da ciclovia.

Veja reportagem sobre o assunto: