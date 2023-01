Obras na região da feira central serão concluídas neste mês

As obras de construção do estacionamento em frente ao prédio da feira central na área central de Três Lagoas já eram para terem sido concluídas, mas devido as condições climáticas, a empresa não conseguiu entregar os serviços dentro do prazo. Mas, segundo o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, neste mês, as obras devem ser concluídas.

Além da construção do estacionamento com mais de 200 vagas, a obra contempla a construção e requalificação do entorno da feira, que recebeu obras de drenagem, pavimentação paisagismo e sinalização.

Além dessa, outras obras serão executadas nesta região da cidade.

Confira a reportagem abaixo: