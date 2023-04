Obras para resolver alagamentos na avenida Jary Mercante são iniciadas

A primeira etapa de construção das obras de macrodrenagem da avenida Jary Mercante, em Três Lagoas, que é alvo de constantes reclamações diante do acúmulo de água no período das chuvas, foram iniciadas.

Quem passa pela avenida, no bairro Jardim Alvorada já percebe uma grande movimentação de máquinas e homens trabalhando. No local, também já estão as tubulações por onde as águas das chuvas vão escoar, evitando assim os alagamentos da via.

A obra de drenagem dessa etapa vai cruzar a avenida Baldomero Leituga e terá mais de seis mil metros de extensão e permitirá a pavimentação de diversos bairros, somando mais de 54 mil metros quadrados de malha asfáltica. Nesta semana, a empresa vencedora da licitação para a execução das obras já instalou mais de 200 metros de galeria.

A Secretaria de Infraestrutura solicita aos que circulam pela região, que redobrem a atenção e não entrem no canteiro de obras.

As galerias de águas de chuvas na Jary Mercante estão orçadas em R$ 30 milhões e serão executadas em etapas, através de parceria entre o Município e o Governo do Estado. Segundo a prefeitura, se as chuvas não atrapalharem, as obras devem ser concluídas no final do segundo semestre do ano que vem, conforme previsto em contrato.

Essa é uma região da cidade que tem um dos pontos considerados críticos em Três Lagoas no período de chuvas. Quando chove a via fica alagada e no período de seca, tem os transtornos com a poeira..

As obras em execução devem resolver esses problemas.

MAIS OBRAS

Nesta semana, a prefeitura autorizou também obras de asfalto e drenagem em ruas dos bairros Vila Maria e Jardim das Hortênsias. As obras têm custos previstos de R$ 12, 9 milhões e serão executadas pela GTX Engenharia, empresa vencedora da licitação.

O prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) informou que nesta primeira etapa não está prevista a pavimentação de todas as ruas do bairro Vila Maria. Informou também que as obras de infraestrutura voltam a ser executadas após o período chuvoso, inclusive as obras de macrodrenagem na região dos bairros Jardim das Violetas e Parque São Carlos.