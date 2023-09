Aumento do quociente eleitoral preocupa interessados em cadeira na Câmara

MALAS PRONTAS

O vereador Adriano Cesar Rodrigues, o sargento Rodrigues, do União Brasil, disse que está de malas prontas para ir para o PL- Partido Liberal. O parlamentar só está no aguardo da abertura da Janela Partidária, prazo de 30 dias para que parlamentares possam mudar de partido sem perder o mandato. Esse período acontece seis meses antes do pleito. Neste caso, em março de 2024.Nesta semana, o vereador se reuniu com a direção do PL em Mato Grosso do Sul para definir o futuro do partido em Três Lagoas.

PREOCUPADOS

E tem muitos vereadores fazendo os cálculos para as eleições de 2024. A preocupação é com relação ao aumento do quociente eleitoral para eleger um vereador. O quociente é definido dividindo o número de votos válidos pelo total de cadeiras disponíveis na Câmara. Em Três Lagoas, como houve redução de 17 para 15 cadeiras, o quociente eleitoral será de mais de 4 mil votos. Ou seja, para eleger um vereador, o partido precisa atingir esse total de votos. Em eleições passadas, teve caso de candidato que foi muito bem votado, mas não foi eleito porque o partido não atingiu o número mínimo de votos para eleger um vereador.

NOVO COMANDO

O médico ginecologista obstetra três-lagoense, Ruy Costa Neto, foi nomeado presidente do Partido Democracia Cristã (DC 27), em Três Lagoas. Ruy é de família com tradição política em Mato Grosso do Sul. O bisavô, Sabino José da Costa, foi prefeito de Coxim e presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas, além de deputado estadual.