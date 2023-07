Cadê a bancada federal de MS para cobrar do governo federal a duplicação da BR-262 ?

MUDANÇAS

O ex- coordenador da Defesa Civil de Três Lagoas, Welton Alves, policial militar aposentado, foi nomeado diretor de Industria e Comércio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Outra novidade na pasta é que Rodrigo Fernandes, que era diretor de Turismo, foi para a diretoria de tecnologia na mesma secretaria. Para algumas pessoas, Rodrigo era melhor aproveitado do Departamento de Cultura, área que possui mais vocação.

ELEIÇÕES

A vereadora Evalda Reis foi eleita presidente do diretório municipal do MDB em Três Lagoas. Ela disse que o partido está se organizando para as eleições de 2024. Segundo a parlamentar, o MDB deve caminhar com o PSDB no pleito do próximo ano em Três Lagoas. O partido não deve lançar candidato a prefeito, mas pretende disputar as eleições com uma chapa forte de candidatos a vereador.

BANCADA

A pergunta que se faz é: cadê a bancada federal de Maro Grosso do Sul para cobrar do governo federal medidas urgentes para a duplicação da BR-262, rodovia que liga Três Lagoas a Campo Grande. Esse trecho da BR-262 já é conhecido como rodovia da morte. Será que vão esperar mais mortes para tomarem providências em relação aos investimentos necessários que essa rodovia precisa?

LDO

Os vereadores de Três Lagoas aprovaram em sessão extraordinária realizada nesta quarta-feira (5), em primeira discussão, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2024.Dezoito emendas foram apresentadas, mas apenas quatro foram aprovadas. A LDO para 2024 prevê que Três Lagoas tenha um orçamento de R$ 1,2 bilhão. O projeto terá a segunda votação em plenário, na próxima terça-feira, antes do recesso parlamentar de julho.