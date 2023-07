Decisão pode respingar em municípios

Direita

O deputado federal mais votado em Mato grosso do Sul, Marcos Pollon, assumiu à presidência do Partido Liberal (PL), no Estado, com o compromisso de visitar a maioria dos municípios sul-mato-grossenses, no prazo de 15 dias, período de recesso parlamentar na Câmara Federal. Nesta semana, esteve em Três Lagoas, onde se reuniu com lideranças do agronegócio. O objetivo é fortalecer o movimento de direita.

DECISÃO

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJ/MS) suspendeu a lei de Campo Grande que aumentou salários da prefeita Adriane Lopes (PP), secretários municipais e dirigentes de autarquia. A decisão atende pedido do Ministério Público Estadual. Essa decisão pode ter efeito cascata e afetar as demais administrações municipais, como a de Três Lagoas que também concedeu reajuste para prefeito e secretários.