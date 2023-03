Deputado testa positivo para Covid-19

POSITIVO

O deputado estadual Junior Mochi (MDB) passou mal durante sessão desta semana na Assemblei Legislativa. Com febre, tosse e pressão alterada, o parlamentar foi atendido por um médico na Assembleia e, após exame, testou positivo para a Covid-19, pela terceira vez. Após a confirmação, alguns deputados ficaram preocupados e foi sugerido que eles fizessem check-up para ter certeza se estão todos bem.

PROJETO

Ainda durante sessão da Assembleia Legislativa desta semana, o deputado estadual Pedro Kemp (PT) apresentou projeto de lei deixado por Amarildo Cruz (PT), que morreu na semana passada. Kemp assumiu a coautoria do projeto e pediu que os colegas analisassem com carinho a proposta de Cruz, que havia gravado um áudio à equipe jurídica em relação ao que ainda precisava ser feito para a apresentação do projeto, que visa proibir o plantio de soja no Pantanal.