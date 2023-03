Gleice Jane Barbosa assumi a cadeira deixada pelo deputado estadual Amarildo Cruz

SUPLENTE

A professora Gleice Jane Barbosa deverá assumir a cadeira do deputado estadual Amarildo Cruz (PT) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul). Cruz faleceu nesta sexta-feira (17), aos 60 anos. Gleice é docente da Rede Municipal em Dourados e filiada ao PT desde 2004.

BALA NA AGULHA

O ex-secretário de Infraestrutura de Três Lagoas, Adriano Barreto, não retornará ao cargo que ocupava antes de disputar as eleições no ano passado, quando saiu candidato a deputado estadual. A secretaria permanecerá no comando de Osmar Dias, homem de confiança do prefeito Ângelo Guerreiro, mas há quem garanta que Barreto virá com “bala na agulha” na disputa por uma vaga na Câmara Municipal em 2024.

MALAS PRONTA

E o vereador sargento Rodrigues está de malas prontas para deixar o DEM e filiar-se ao PL, de Bolsonaro, ou PP, da senadora Tereza Cristina