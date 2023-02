Jerson Domingos é eleito presidente do TCE-MS

ELEITO

Jerson Domingos foi eleito presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS). A eleição ocorreu na manhã desta sexta-feira (24). A chapa única foi eleita por unanimidade para o biênio 2023-2024. Foram eleitos também, Flávio Kayatt vice-presidente e Osmar Jeronymo, como Conselheiro-geral. Foram contabilizados quatro votos dos conselheiros cuja eleição ocorreu na presença da imprensa e dos servidores do TCE.

MOVIMENTO

O governador Eduardo Riedel (PSDB) afirmou nesta sexta-feira (24) que não vai aceitar invasões de fazendas pelo movimento dos trabalhadores rurais sem-terra, mas não fechou as portas para o diálogo . “Temos uma posição muito clara que precisamos manter a ordem. Não podemos titubear diante de invasões quaisquer que sejam. Vamos garantir o direito de propriedade. Estamos abertos para dialogar com todos, inclusive com o governo federal sobre que políticas que vão adotar”