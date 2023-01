Primeira agenda de Riedel como governador em Três Lagoas será para autorizar obras

AGENDA

O prefeito Ângelo Guerreiro (PSDB) está aguardando uma definição na agenda do governador Eduardo Riedel (PSDB), para que ele possa estar em Três Lagoas, participando da assinatura da ordem de serviço para a pavimentação da avenida Jary Mercante, no Jardim Alvorada. Essa será, inclusive, a primeira visita de Riedel à Três Lagoas, como governador. A empresa que vai executar a obra, que será realizada em parceria entre Município e Estado, já está definida.

AULAS

As aulas da Rede Estadual de Ensino de Três Lagoas foram adiadas para 23 de fevereiro, depois do Carnaval. A prefeitura diz que as aulas da Rede Municipal estão mantidas para 9 de fevereiro, embora as duas redes sempre iniciaram o ano letivo no mesmo dia, devido a questão do transporte da zona rural. Vamos aguardar para saber se realmente os alunos da Reme voltam para a escola dia 9.

PARADO

A Prefeitura de Três Lagoas reformou um dos barracões da antiga ferrovia, na avenida Rosário Congro, no centro da cidade, com o objetivo de transformar o local em um terminal rodoviário urbano. Assim seria desativado o ponto de ônibus da praça, mas até agora não teve empresa interessa em administrar o terminal e a lanchonete do local.

RESPOSTA RÁPIDA

Três Lagoas têm registrado altos índices de criminalidade. Moradores não aguentam mais conviver com essa onda de furtos que acontecem diariamente no município. Além de arrombar lojas, agora estão arrombando residências e fazendo um limpa nas casas. As forças de segurança pública precisam agir rapidamente.